Rio Branco registra em janeiro 400% de aumento nos casos suspeitos de dengue

Rio Branco, no Acre, registrou aumento de 400% nos casos suspeitos de dengue em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os números passaram de 279, em 2018; para 1.134, neste ano.

Em todo o estado, suspeitas de dengue aumentaram 33% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já foram 1842 casos notificados, contra 1.227 em janeiro de 2018.

De acordo com o governo estadual, o aumento ocorreu mesmo com ações de prevenção e promoção realizadas durante todo o ano passado.

Agora, equipes da Secretaria de Saúde do Acre vão passar por capacitações e atualizações para que possam acolher e diagnosticar os pacientes com mais celeridade.

A diretoria de Vigilância em Saúde do Estado definiu que a Unidade de Pronto Atendimento do 2° Distrito e o Centro de Saúde Barral y Barral serão unidades de referência para o atendimento desses casos.

Além disso, uma sala de situação com representantes de instituições públicas também deve ser criada para promover um combate mais efetivo em diversas frentes.

EBC