SENAI Amapá disponibiliza vagas para cursos gratuitos em Santana e Macapá

Macapá/Santana – Estão abertas até o dia 11 de fevereiro inscrições destinadas aos cursos de Construtor de Edificações (Macapá), Eletricista Industrial e Montador e Reparador de Computadores (Santana), da modalidade Aprendizagem Industrial do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá. São 59 vagas gratuitas ofertadas para a comunidade, no turno da tarde. Os cursos são voltados para quem busca formação e o desenvolvimento de competências profissionais para ingresso no mercado de trabalho. As aulas iniciam no dia 25 de fevereiro.

As inscrições devem ser feitas online pelo site: www.ap.senai.br. O documento que rege o Processo Seletivo está na aba Editais. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter, no mínimo, 14 e 18 anos, dependendo do curso pretendido, e idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos. Precisa, também, ter concluído o Ensino Fundamental, e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.

Prova

A prova será realizada no dia 14 de fevereiro, nos laboratórios do SENAI Macapá e Santana. A avaliação será composta por 20 questões de múltipla escolha, em nível de conclusão do ensino fundamental: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e 5 de Conhecimentos Gerais. Para realizar a prova, o candidato deverá portar documento de identificação original com foto.

A lista dos aprovados será divulgada no dia 15 de fevereiro, nas escolas do SENAI Amapá e no site:www.ap.senai.br. Informações adicionais podem ser obtidas pelo número 3084-8923.