Inep realiza levantamento em escolas sobre gravidez na adolescência

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) quer saber quantos casos de gravidez na adolescência foram registrados em escolas de todo o país em 2018.

Para isso, disponibilizou um questionário sobre gravidez em adolescentes escolares.

O questionário será aplicado pelos gestores escolares ou representantes das instituições de ensino público.

Devem ser considerados os casos de gravidez entre jovens de 10 a 19 anos e não será necessário identificar a adolescente.

O projeto, que é uma parceria com o programa Saúde na Escola, do Ministério da Saúde, tem como objetivo fortalecer as ações conjuntas dos ministérios da Educação e da Saúde para reduzir o número de gravidez na adolescência, além de garantir o cuidado às adolescentes grávidas.

Segundo o Inep, a falta de políticas compromete o desenvolvimento de crianças e adolescentes na trajetória escolar.

