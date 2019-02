Eventos carnavalescos são fiscalizados em Macapá

No fim de semana, a prefeitura da capital fiscalizou eventos relacionados ao carnaval. Ao todo, oito receberam a visita de fiscais das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semam), Manutenção Urbanística (Semur) e Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh), Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e Guarda Municipal.

“Essa é uma ação educativa, onde orientamos e reforçamos o que já está na licença, como horário para término, volume do som, comprometimento em relação à limpeza do local onde ocorre a festa, dentre outros assuntos. Neste fim de semana, emitimos apenas notificações para corrigir algumas irregularidades. Uma delas foi a falta de banheiro químico no local”, informou o secretário de Meio Ambiente, Márcio Pimentel.

A multa para quem não cumprir o licenciamento pode chegar a R$ 60 mil, dependendo do porte do evento. Os organizadores devem solicitar a emissão das licenças necessárias no Instituto Municipal de Turismo, localizado na Avenida FAB com a Rua Paraná, nº 2974 B, nos altos do prédio da Mister Urbano. O prazo para licenciamento para eventos carnavalescos é até 20 de fevereiro.

Aline Brito