Rio Madeira ultrapassa cota de alerta em Rondônia; Acre decreta situação de atenção

Com as chuvas intensas, o Rio Madeira, na região do distrito de Abunã, em Porto Velho, Rondônia, ultrapassou a cota de alerta, com 22 metros e 02 centímetros nesta segunda-feira (18). A cota de alerta é de 22 metros.

No Acre, o governo decretou situação de atenção na última sexta-feira (15).

Representantes da Defesa Civil e da Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais do Acre, além de responsáveis por hidrelétricas na região, participam de reuniões para monitorar o nível do rio.

A intenção é evitar ocorrências como a de 2014, quando as águas do Rio Madeira invadiram a BR-364, deixando o estado do Acre isolado do resto do país.

O major Cláudio Falcão, da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do Acre, acredita que a situação de 2014 não deve se repetir, mas já existe um plano de contingência preparado, caso as águas subam rapidamente sobre a rodovia.

Na capital Rio Branco, o Rio Acre teve nova elevação de domingo para segunda, saindo de 12 metros e trinta para 13 metros e 02 centímetros.

Já em Cruzeiro do Sul, município onde a cheia atinge milhares de famílias, o rio Juruá também subiu um centímetro e está em 13 metros e 34.

Pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a previsão é de muita chuva para toda a semana em Rondônia e no Acre.

EBC