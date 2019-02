Paisagista espancada no Rio de Janeiro deve deixar UTI ainda hoje

A paisagista Elaine Perez Caparroz, de 55 anos, deve deixar nesta segunda-feira (18) a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Casa de Portugal, no Rio de Janeiro.

Elaine foi brutalmente espancada em seu próprio apartamento, na Barra da Tijuca, por Vinicius Batista Serra, que foi preso em flagrante.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, Elaine apresenta boa boa evolução. A paisagista se encontra estável e permanece em observação.

O crime foi registrado na Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, na zona oeste , onde o caso está sendo tratado como tentativa de feminicídio.

Já no hospital, Elaine gravou vídeos em que narra como os fatos ocorreram.

Ela contou que Vinicius pediu que ela deitasse em seu ombro, para que dormissem abraçados.

Depois, a paisagista conta que acordou com os golpes do agressor, que desferiu inúmeros socos contra o seu rosto e gritou xingamentos.

Ainda, de acordo com o relato, Vinicius a atirou no chão e a atacou com mordidas.

Elaine conseguiu gritar por socorro e foi ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio em que mora.

A agressão deixou o rosto de Elaine desfigurado, além de hematomas e ferimentos pelo corpo.

Fotos publicadas pela lutadora Kyra Gracie, que é parente de Elaine, mostram a gravidade dos golpes desferidos contra a vítima. Rayron Gracie, filho de Elaine, postou uma foto com a mãe nas redes sociais, na qual faz uma declaração de amor, e recebeu apoio de centenas de internautas.

