Bombeiros do Pará doam sangue para aumentar estoque no carnaval

Os bombeiros do Pará realizam até esta quarta-feira (20) a “Primeira Olimpíada da Vida – Bombeiro Sangue Bom”.

A iniciativa busca aumentar o estoque de sangue no período de carnaval, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa).

Participam da gincana dez quartéis da Região Metropolitana de Belém, além das corporações de Abaetetuba, Altamira, Capanema, Castanhal, Marabá, Redenção, Santarém e Tucuruí.

Ônibus estão disponíveis para facilitar o deslocamento dos bombeiros doadores.

Familiares e amigos também podem participar da olimpíada.

Os três quartéis que contabilizarem o maior número de doações vão receber um certificado de reconhecimento.

Para ser um candidato à doação de sangue é preciso ter entre 16 anos e 69 anos, ter mais de 50 quilos, estar bem de saúde e portar documento de identificação oficial, original e com foto.

