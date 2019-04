Fatos históricos do dia 25 de abril

Criação da ONU

No dia 25 de abril de 1945, representantes de 47 países criam, na Conferência de San Francisco (EUA), a Organização das Nações Unidas (ONU). Ela foi resultado do esforço de visionários que buscavam a mundo capaz de resolver seus conflitos por outros caminhos que não o da guerra.

1507 – É publicada a obra de Gaultier Lud Cosmographiae Introductio. É a primeira vez que se propõe dar o nome de “América” às terras decobertas por Cristóvão Colombo.

1534 – Pedro de Alvarado termina a conquista da Guatemala.

1540 – Os espanhóis fundam a cidade peruana de Ayacucho.

1595 – Morre Torcuato Tasso, poeta italiano.

1599 – Nasce Oliver Cromwell, revolucionário e ditador inglês.

1675 – Morre Pierre Perrin, criador da ópera francesa.

1844 – É firmado, em Madri, um tratado de amizade entre Espanha e Chile, em que a Espanha reconhece a independência do país americano.

1852 – Nasce Leopoldo Alas, o Clarín, crítico espanhol.

1875 – Nasce Guillermo Marconi, engenheiro e físico italiano, inventor do rádio, vencedor do Prêmio Nobel de 1909.

1898 – Guerra de Cuba: primeira ação naval espanhola contra os Estados Unidos, que declaram guerra contra a Espanha.

1900 – Nasce Wolfgang Pauli, físico austríaco, vencedor do Prêmio Nobel 1945.

1911 – Morre Emilio Salgari, novelista italiano.

1915 – Primeira Guerra Mundial: franceses e ingleses desembarcan em Dardanelos (Império Otomano, atual Turquia).

1918 – Nasce Ella Fitzgerald, cantora norte-americana de jazz.

1919 – O alemão Walter Gropius funda, em Weimar, a Escola de Arquitetura e Artes Aplicadas Bauhaus, origem da corrente artística que dominou o período entre-guerras.

1921 – Nasce Karel Christian Appel, pintor expressionista holandês.

1927 – Nasce Corín Tellado, escritora espanhola de novelas.

1930 – Nasce Paul Mazurski, diretor norte-americano de cinema.

1936 – O Congresso da Venezuela elege como presidente da República o general Eleazar López Contreras.

1940 – Nasce James Albert (Al) Pacino, ator norte-americano.

1940 – Segunda Guerra Mundial: as tropas alemãs chegam ao porto de Atenas.

1941 – Nasce Bertrand Tavernier, diretor francês de cinema.

1945 – Representantes de 47 países criam, em San Francisco (EUA), a Organização das Nações Unidas (ONU).

1953 – Os cientistas James Watson (norte-americano) e Francis Crick (britânico) anunciam na revista Nature o descobrimento da estrutura do DNA.

1959 – É aberta a navegação do canal de São Lorenzo, que une os Grandes Lagos com o Atlântico.

1969 – Entra em vigor o chamado Tratado de Tlatelolco, que proíbe as armas nucleares na América Latina.

1971 – É proclamada a República de Bangladesh.

1974 – Revolução dos Cravos, também conhecida como queda do regime de salazar, em Portugal.

1980 – Morre Alejo Carpentier, escritor e músico cubano.

1982 – Israel devolve ao Egito o controle da península de Sinai após 15 anos de ocupação, em cumprimento dos tratados de paz de 1979 entre os países.

1986 – Um encontro, em Damasco, entre Hafez el Assad e Yasser Arafat ratifica a reconciliação entre a Síria e a OLP.

1989 – A URSS inicia a retirada parcial de suas forças na Hungria.

1990 – Morre Dexter Gordon, músico de jazz e ator norte-americano.

1990 – Os astronautas da Discovery colocam em órbita o telescópio Hubble.

1993 – Boris Yeltsin recebe amplo respaldo a sua presidência e a sua política econômica e social do país.

1995 – Morre Ginger Rogers, atriz e bailarina norte-americana.

1996 – Os 34 países da Organização dos Estados Americanos (OEA) declaram guerra total contra o terrorismo e aprovam um plano de ação para combatê-lo.

2001 – O ex-presidente filipino Joseph Estrada é detido em sua casa, três meses depois de abandonar o cargo, acusado de roubar dinheiro público.

