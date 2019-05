Como se proteger de roubos de malas no aeroporto!

Thaís Towersey

Não existe coisa mais desagradável que ter problemas com mala durante ou depois de uma viagem. Imagine só você voltando para casa de um lugar lindo, cheia de compras e descobrir que abriram sua mala e levaram suas coisas? Ninguém quer cair em roubos de malas no aeroporto!

Infelizmente existem pessoas que se aproveitam de situações propícias e fazem roubos de malas no aeroporto, conhecido como o famoso golpe da cesária. Se você nunca ouviu falar, vou te explicar como funciona para ficar de olho e nunca cair!

GOLPE DA CESÁRIA

Pessoas mal intencionadas conseguem abrir sua mala sem quebrar o ziper, de forma que você não percebe nem que ela foi aberta, mesmo estando com cadeado!!!!

Aí o que acontece: você só descobre que sofreu um roubo de mala no aeroporto depois que chegar em casa, e aí, meu amigo, não adianta chorar. Você deve fazer a reclamação de qualquer problema com sua bagagem no aeroporto, depois disso eles não aceitam mais.

Esse esquema é muito conhecido no Brasil e geralmente as pessoas sofrem roubos de malas no aeroporto na volta da viagem, quando os golpistas sabem que as malas estarão recheadas de compras e presentes, principalmente de voos retornando dos Estados Unidos.

E COMO ME PROTEGER?

Já ouviu falar dos lacres da Seal Bag? Se você não conhece, vou revolucionar sua vida! rsrs A Seal Bag desenvolveu um produto que evita que sua mala seja aberta pelo golpe da cesária sem que você saiba.

Como vocês viram no vídeo, o ziper precisa correr para que eles “fechem” sua mala depois do golpe. Com o lacre da Seal Bag, o ziper fica fixo e os golpistas não conseguem fechar, ou seja, intimida qualquer um de roubar sua mala. Se tem outras malas lá dando sopa, porque abrirão a de quem está dificultando, não é mesmo?

Viu? Desse jeito, seu ziper não vai correr! Além do mais, os lacres da Seal Bag possuem um número, que dificulta mais ainda os roubos de malas no aeroporto. Tire foto do lacre antes de despachar sua mala, assim você pode conferir no momento que a pegar na esteira.

Se alguém trocar o lacre ou simplesmente arrebentar, você vai saber assim que sua mala chegar e vai poder fazer a reclamação no aeroporto e minimizar qualquer perda.

Eu acredito muito naquele ditado “a ocasião faz o ladrão”. Se a mala está ali desprotegida, vai sempre aparecer um aproveitador para te roubar. Agora, se você está com o lacre, protegido, mostra que você é um viajante atento e que está de olho nos seus pertences. A probabilidade de alguém te roubar é muito menor!!

Seal Bag

Minha mala sempre protegida!

O PRODUTO

Você pode comprar os lacres da Seal Bag para evitar roubos de malas no aeroporto no site oficial deles, que faz entrega em todo o Brasil. Cada saquinho vem com 10 lacres e um cortador especial para abrir o lacre.

Pode levar o cortador na sua mala de mão tranquilamente que não dá problema! Quando chegar no seu destino, é só conferir sua mala, estando tudo ok, vá para o hotel, abra o lacre com o cortador e pronto!

Ah, e eles também podem ser adquiridos na loja Multicoisas de vários lugares diferentes! Confira as unidades aqui.

Seal Bag

Email: contato@sealbag.com.br

Telefone: (11) 2085-7809

Compre aqui no site oficial.

O kit com 10 unidades + cortador custa R$40,00, ou seja, somente R$4,00 para proteger cada mala sua. Me diz se vale ou não vale a pena?

