Tome estes cuidados ao enviar mensagens pelo WhatsApp, indica professor

Erros de português não são o único fator que pode prejudicar sua reputação ao utilizar o Whatsapp para fazer contatos profissionais

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Hoje em dia, no Brasil, muitas conexões profissionais iniciam-se pelo WhatsApp. O não uso do Padrão, o mais conhecido “erro de Português”, será observado?

A questão é não se restringir a pensar em Ortografia apenas; é pensar sobre que tipo de mensagem queremos passar a um recrutador, a um líder, a um cliente.

Na primeira mensagem, recebemos um “Bom dia, Fulano!”. Nesse exato momento, se o remetente fizer questão do uso de vírgula (corretamente separando o chamamento) e o sinal de exclamação, saiba: é alguém cuidadoso com a Língua.

A dica é: dentro do possível, use o recurso de espelhar o bate-papo na tela do computador (WhatsApp Web), a fim de ser possível o uso de teclado físico. Só envie áudio se o remetente enviar (há muita gente que abomina mensagens de voz, e isso poderia atrapalhar sua boa conexão).

Ciente de estar com alguém mais formal, vale também ter uma boa apresentação biográfica bem-educada e moderna. A Pontuação, nesse texto formal, é importantíssima:

“Olá, Fulano! Fico feliz por receber seu contato. Vamos lá! Nos últimos cinco anos, trabalhei na XXX Companhia. Desenvolvi uma pesquisa sobre ABC e atendi clientes muito importantes, como Z, X e Y.”

Reflita comigo: a que primeiras impressões chegamos com essa organização?

Além de ser ciente sobre concisão (brevidade), há início, meio e fim na resposta; não há elementos desinteressantes, fora do tema proposto.

A devida Pontuação e a inclusão do “Vamos lá!” (aproximando o leitor de um elemento da oralidade) transmitem equilíbrio e segurança. Para isso, é estabelecer a rotina da revisão textual; muitos editores de texto têm a análise dos aspectos gramaticais.

No entanto, o risco do uso constante do formal é transmitir preciosismos: ser sensível ao leitor é uma ótima estratégia. Por isso, busque ler as mídias sociais das pessoas com quem você negocia.

Para finalizar, lembre-se de que alguém organizado nunca perdeu espaço; alguém sensível à força das palavras está mais apto a ocupar grandes funções; é ler, escrever e compreender, muito além de pegadinhas no uso de hífen: Gramática significa Criatividade, Liberdade e Poder.

