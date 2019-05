UFCSPA – RS informa Processo Seletivo de Técnico em Libras

Contratado deverá atuar no Departamento de Educação e Humanidades – DEH, com remuneração de R$ 4,1 mil.

A partir do dia 14 de maio de 2019, podem ser efetuadas as inscrições do novo Processo Seletivo da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), no Estado do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo à contratação de profissional de nível superior.

Será preenchida uma vaga no Departamento de Educação e Humanidades – DEH, disponível ao cargo de Técnico Especializado em Língua Brasileira de Sinais – Libras, na área de conhecimento em Tradução e Interpretação de Libras/Português/Libras, em carga horária de 40h semanais, fazendo jus a remuneração no valor de R$ 4.180,66 ao mês.

Interessados em participar podem realizar as inscrições até o dia 23 de maio de 2019, no endereço eletrônico: www.ufcspa.edu.br, efetuando o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00.

Além disso, os participantes podem efetuar as inscrições pessoalmente, por procuração ou via postal no Protocolo da UFCSPA, localizada na Rua Sarmento Leite, nº 245, Centro, Porto Alegre – RS, no horário de funcionamento do Setor.

A classificação dos candidatos inscritos será constituída de duas etapas, sendo a primeira composta de Prova Prática, de caráter eliminatório e Entrevista e a segunda de Análise de Currículo.

Vale ressaltar que as provas estão previstas para serem realizadas no período entre os dias 10 a 28 de junho de 2019.

Este Processo Seletivo terá a validade de um ano e poderá ser prorrogado por igual período, conforme descrito no edital de abertura disponibilizado em nosso site.

