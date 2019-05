Falsa cura para Aids e autismo é vendida após proibição da Anvisa

Se trata de uma substância química nociva aos humanos — o dióxido de cloro (ClO2), utilizado na fabricação de produtos de limpeza.

Falsa cura para Aids e autismo é vendida mesmo após proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Se trata de uma substância química nociva aos humanos — o dióxido de cloro (ClO2), utilizado na fabricação de produtos de limpeza.

Também conhecido como MMS (suplemento mineral milagroso, da sigla em inglês), o produto é comercializado em diversas páginas da internet. Na última semana, a Anvisa fiscalizou e tirou do ar anúncios online que ofereciam a substância.

Crédito: Reprodução/Mercado LivreFalsa cura para Aids e autismo é vendida após proibição da Anvisa

“O dióxido de cloro não tem aprovação como medicamento em nenhum lugar do mundo. A sua ingestão traz riscos imediatos e a longo prazo para os pacientes, principalmente às crianças”, escreveu a agência, em nota.

A Anvisa também disse estar “alertando as Vigilâncias Sanitárias dos estados e municípios para que fiscalizem o comércio irregular dessa substância”, e lembrou que a prática é, além de uma infração sanitária (sujeita a multa), um crime contra a saúde pública, de acordo com o Código Penal.

No entanto, propagandas ainda podem ser encontradas com facilidade em páginas e perfis nas redes sociais e em sites especializados no produto, segundo apurou o jornal “Extra”.

xistem vídeos onde personagens se apresentam como médicos e recomendam o uso do MMS, afirmando a eficácia de supostos efeitos terapêuticos da substância nunca comprovados.

O site de compra e venda Mercado Livre, que foi notificado pela Anvisa, disse ter removido os anúncios e bloqueado permanentemente as contas dos anunciantes, embora outras ofertas, com descrições genéricas, continuem oferecendo o dióxido de cloro na página.

Ao “Extra”, o servidor público Alexis Costa conta que chegou a comprar doses da suposta medicação, mas desistiu de oferecer ao seu filho de 3 anos devido ao mau cheiro, além de não confiar na eficácia do produto.

