Spotify ganha recurso similar aos “Stories” do Instagram

Storyline mostrará informações sobre músicas adicionadas pelos próprios artistas

Por Rafael Romer

A plataforma de streaming de música e áudio Spotify pode implementar uma nova funcionalidade que lembra bastante o formato dos Stories, originalmente lançado pelo Snapchat, mas adotado por ferramentas como o Instagram, WhatsApp, Facebook e até pelo YouTube.

Diferente de outras plataformas, no entanto, o recurso será voltado para os próprios artistas que possuem músicas no Spotify, não para os usuários.

Isso porque a ferramenta Storyline mostrará informações sobre a música que o usuário está ouvindo, aplicando cartelas no formato “Stories” sobre a música em reprodução. No entanto, diferente do já existente Behind the Lyrics, integrados pelo serviços Genius, o conteúdo é adicionado pela própria banda ou músico.

