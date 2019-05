Concurseiro Iniciante: Primeiros passos e Dicas

É comum ouvirmos que estudar para concursos públicos é muito difícil. Que essa jornada é árdua e cansativa e que muitos desistem no final. Que é preciso muito anos de estudo, além de diversos cursinhos. Parece um caminho bem difícil. Pode até ser, PARA QUEM NÃO SABE COMO E POR ONDE COMEÇAR!

O objetivo desse artigo é te mostrar “Estratégias” e dicas certeiras para você aperfeiçoar seus estudos e te fazer sair na frente de muitos concorrentes.

Então fique comigo até o final que vou te mostrar passo a passo como começar do zero seus estudos de forma eficiente e aumentar as sua aprovação no concurso público dos seus sonhos!

Essas são 6 DICAS PODEROSAS para quem deseja começar com o pé direito no mundo dos concursos públicos:

Pesquisar

Ambiente

Organização

Personalização

Como Estudar

Motivação

Dica #1. Pesquisar sobre o concurso

O CONCURSEIRO INTELIGENTE NÃO É AQUELE QUE PASSA ATÉ 10 HORAS POR DIA ESTUDANDO, MAS SIM AQUELE QUE É ESTRATÉGICO. E para ampliar sua visão dos concursos públicos e saber qual área ideal para estudar, é preciso pesquisar sobre o concurso que você quer, pois isso vai mudar sua vida de uma vez por todas.

Decidiu qual concurso focar ou pelo menos a área (Fiscal, Policiais, Tribunais, entre outros)?

Agora você vai pesquisar sobre o concurso. Editais anteriores, provas e grupos no Facebook. Conversar com alguém que já passou também é muito importante.

É MUITO IMPORTANTE FOCAR EM UM CONCURSO OU, PELO MENOS, EM UMA ÁREA ESPECÍFICA. Vai ficar mais fácil para pesquisar, estudar e, acima de tudo, conquistar sua aprovação.

A etapa pesquisar consiste, resumidamente, então em:

Escolher o Concurso;

Pesquisar edital e provas anteriores;

Procurar grupos Facebook e, se possível, conversar com quem já foi aprovado;

Ler o edital;

Analisar a banca examinadora do seu concurso.

“Pra quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.”

Dica #2. Prepare seu Ambiente

Já se imaginou estudando no meio de uma bagunça, perdendo tempo procurando anotações por não saber onde está?

Ou pior ainda: estudar na frente da televisão ou com o Facebook aberto?

Além de não te ajudar em nada, PREJUDICA SUA CONCENTRAÇÃO E MEMORIZAÇÃO.

PREPARAR O SEU AMBIENTE DE ESTUDOS É MUITO IMPORTANTE PARA A SUA CONCENTRAÇÃO. Isso vai preparar sua mente e também trazer um ar mais profissional, aumentando, assim, o seu foco e a sua concentração.

Converse com a sua família, explique que você vai começar a estudar para concursos públicos e que assim que acabar seus estudos diários, você vai ter o maior prazer de aproveitar seu horário livre com eles.

Há várias histórias de sucesso de mães e pais com filhos pequenos que foram aprovados em concursos públicos superconcorridos.

Evite sujeira no seu local de estudos;

Deixe o mais “clean” possível, somente com o necessário;

Evite os “ladrões” de concentração, Facebook, Whatsapp, enfim, redes sociais, televisão etc;

Converse com as pessoas mais próximas para que elas possam te ajudar nesse processo.

Dica #3. Concurseiro iniciante? Potencialize seus estudos com a Organização

Poderia escrever vários artigos sobre a importância da organização. Sim, ela é essencial. O que os aprovados nos melhores e mais concorridos concursos públicos tem em comum é a organização. Você não precisa ter um guarda-roupa todo arrumadinho, com gavetas impecáveis. Mas seus estudos precisam ser organizados! Eu falei no meu artigo anterior que vemos a rotina como algo ruim, pejorativo (“cair na rotina”). Mas nos estudos isso é benéifico, diria até mesmo imprescindível!!!

Escolha um lugar de fácil acesso para organizar seus livros e apostilas;

Tenhas pastas ou até mesmo envelopes para organizar seus resumos ou anotações;

Tenha sempre uma agenda. Hoje em dia você pode encontrar vários aplicativos que podem te ajudar na organização de seus estudos;

Organize pastas no seu computador para cada matéria, provas gabaritos, aulas em PDF, entre outros.

Benefícios da organização:

Aumenta o foco e disciplina;

Deixa o estudo muito mais confortável;

Facilita na criação de hábitos saudáveis para seu dia a dia;

Domínio do edital e do seu conhecimento.

