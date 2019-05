Carreira: dez áreas profissionais que estão em alta no mercado de trabalho

As vagas de trabalho e as necessidades das empresas estão em constante mudança, para não ficar de fora o ideal é fazer um planejamento profissional

Quer garantir o seu espaço no mercado de trabalho? Você precisa ficar atento (a) as movimentações da economia brasileira e também as oportunidades do mercado. As vagas de trabalho e as necessidades das empresas estão em constante mudança, para não ficar de fora o ideal é fazer um planejamento profissional.

Para te ajudar a entender as necessidades atuais do mercado de trabalho, Ronaldo Cavalheri, o CEO do Centro Europeu (Escola de Economia Criativa), listou dez áreas que estão em alta.

1- Mídias Digitais: o mundo digital trouxe novos comportamentos de mercado e as redes sociais se tornaram o grande canal de relacionamento com os clientes. Independente se uma empresa é pequena ou grande ela precisa se comunicar adequadamente com seu público e gerar engajamento, pois isso

impacta diretamente nos resultados de vendas. Os profissionais que trouxerem essa expertise terão muito espaço para agregar valor nas empresas.

2- Mercado de Experiências: a regra do mercado é gerar experiências positivas e inesquecíveis para os seus clientes.Profissionais ligados em hospitalidade, eventos e relacionamento direto com os clientes terão um mercado inesgotável para explorar, com a missão de entregar o intangível que agrega valor em torno do produto ou serviço fornecido.

No meio digital, o profissional de Experiência do Usuário (UX) ganha destaque com a missão de proporcionar em todos os canais de contato com o cliente uma boa navegabilidade, usabilidade, acessibilidade e funcionalidade.

3- Gastronomia: esse é um mercado que mesmo com a crise usou a criatividade para oferecer serviços diferenciados e de qualidade. Ele segue forte com grande destaque para áreas como cervejaria artesanal, cozinha saudável e serviços de personal chef. Soluções em alimentos e bebidas com nicho de produtos para públicos específicos tendem a ganhar mais espaço considerando sempre a inovação e a identificação com quem consome e a experiência no seu entorno.

4- Cientista de Dados: vivemos na era da informação. O volume de dados é absurdo e para que as empresas consigam definir estratégias mais assertivas é necessária uma análise adequada de toda essa informação. Os profissionais de dados serão cada dia mais requisitados para ajudar as empresas a resolverem problemas e a entender comportamentos e tendências de mercado. Hoje, o foco está em indicadores, que são dados organizados.

5- Design de Soluções: a vida moderna imprime uma rotina acelerada e as empresas precisam pensar em soluções que facilitem o dia a dia dos seus clientes. E aqui entra o design, em suas diferentes ramificações, com a missão de criar soluções cada vez mais funcionais, sustentáveis e com propósito. Destaque para a moda autoral que imprime personalidade e exclusividade nas suas peças.

