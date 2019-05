UFT oferece 780 vagas para cursos de graduação por meio do Sisu 2019.2

Inscrições acontecem entre 4 a 7 de junho

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou edital para cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente ao segundo semestre de 2019. Ao todo serão ofertadas 780 vagas em três modalidades de concorrência: ampla concorrência, ações afirmativas (indígenas e quilombolas) e sistema de cotas para pessoas que estudaram em escolas públicas (Lei 12.711/12).

As inscrições para o Sisu ocorrem entre os dias 4 a 7 de junho, na página do programa na internet. Para concorrer na seletiva os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 e obtido nota superior a zero na prova de redação. Os cursos, como o número de vagas distribuídas em cada modalidade podem ser visualizados no edital.

Cronograma UFT Sisu 2019.2

-04 a 07/09/19 – Inscrições (www.sisu.mec.gov.br)

-10/06/19 – Resultado Sisu (1ª Chamada Regular)

-12 a 17/06/19 – Matrícula da 1ª Chamada Regular

-11 a 17/06/19 – Manifestação de interesse na lista de Espera – Sistema Sisu

-19 a 25/06/19 – Manifestação de interesse na lista de Espera – Sistema UFT

-28/06/19 – Publicação da1ª Chamada da lista de espera

-02 a 03/07/19 – Matrículas da 1ª Chamada da lista de espera

-11/07/19 – Publicação da 2ª Chamada Lista de Espera

-17 a 18/07/19 – Matrículas da 2ª Chamada Lista de Espera

-22/07/19 – Publicação da 3ª Lista de Espera

-24 a 25/07/19 – Matrículas 3ª Chamada Lista de Espera

*Com informações do portal UFT

Fonte: E+B Educação | Géssica Santos