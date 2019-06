J.K Rowling anuncia quatro novos livros do universo Harry Potter

Acho que já perdi as contas.

Ygor Palopoli

A expansão segue a todo vapor! De acordo com um comunicado feito pela escritora J.K Rowling, através do Pottermore, uma plataforma digital totalmente dedicada a assuntos relacionados a franquia Harry Potter, mais quatro novos volumes do universo bruxo estão por vir. Segundo o anúncio feito no site, cada volume corresponderá a um disciplina estudada pelos alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Denominada “Harry Potter: Uma Jornada Por…”, a série de livros trará os temas das matérias Defesa Contra as Artes das Trevas, Poções e Herbologia, Adivinhação e Astronomia e Trato das Criaturas Mágicas. Adaptados diretamente do audiobook Harry Potter: Uma História de Magia, as histórias serão ilustradas por Rohan Daniel Eason e assinadas pela própria J.K.

Inicialmente lançados apenas digitalmente, os e-Books só estarão disponíveis em inglês, francês, alemão e italiano. Todos eles estarão disponíveis para pré-venda nas lojas da Amazon, Apple e também do leitor digital Kobo.

