Quarto dia da Copa feminina marca estreia de Argentina e Japão

Pelo Grupo E, Canadá enfrenta Camarões

Dois jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino acontecem nesta segunda-feira(10): Argentina joga contra o Japão e o Canadá enfrenta Camarões.

Em três dias de competição, sete jogos foram disputados no Mundial. Em apenas um, o duelo não tinha equipe da Europa. Nos demais confrontos, a supremacia europeia no futebol feminino se confirmou.

No quarto dia da Copa na França, não haverá europeias em campo:

Argentina x Japão

As duas seleções já se enfrentaram quatro vezes. Em todos os jogos, o Japão saiu vencedor e soma 12 gols. Na Copa de 2003, as japonesas atropelaram as argentinas por 6 a 0. Na Copa seguinte, em 2007, o Japão venceu pelo placar mínimo, 1 a 0. Os outros dois encontros foram em amistosos. A Argentina nunca conseguiu fazer gols no Japão.

Pelo Grupo D, a Argentina joga contra o Japão, às 13h, no estádio Parc des Princes, em Paris.

Canadá x Camarões

Confronto inédito. A seleção do Canadá disputa a sétima Copa do Mundo Feminina. O melhor resultado foi alcançado em 2003, quando ficou em quarto lugar. A seleção camaronesa participa pela segunda vez do Mundial. Na primeira atuação, em 2015, foi eliminada nas oitavas de final.

Pelo grupo E, Canadá enfrenta Camarões, às 16h, no estádio de la Masson, em Montpellier.

Agência Brasil