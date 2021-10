Bom de Bola vence a primeira edição da Copa das Arenas de Futebol sub-13

A final aconteceu na Arena do Muca, na zona sul de Macapá, e foi disputada entre Marabaixo e Bom de Bola.

Desde setembro, a Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel) vem promovendo a Copa das de Futebol sub-13, uma competição esportiva entre projetos sociais de Macapá. No total, 21 times disputaram uma vaga na final e desses, o Bom de Bola foi o vencedor. A final aconteceu nesta sexta-feira (29), contra o Marabaixo, na Arena do Muca, na zona sul de Macapá. O placar final foi cinco a zero.

O técnico do Bom de Bola, Junior Santarém, diz que a chegada à final representa uma vitória para todos. Nosso projeto existe há seis anos e todos que jogaram hoje estão desde juntos desde o início

“Nesse momento estamos colhendo os frutos de um trabalho árduo e de muito sacrifício e chegar à final vai muito além da vitória. O que realmente importa é ver a evolução e ter a certeza de que cada jogador foi tirado de uma situação de risco de risco”, destacou.

O coordenador municipal de Esporte de Lazer, Cleudo Trindade, avalia como positiva a primeira edição da Copa das Arenas. Ele disse que ver a motivação dos jogadores e seus familiares é um dos motivos para que o evento seja novamente realizado em 2022.

“Foram mais de 520 crianças envolvidas nessa ação e junto deles estavam seus familiares que acompanhavam e vibravam a cada lance. Esse foi um marco histórico para Comel e viver isso foi marcante, nos motivando a promover uma próxima edição maior e melhor do que essa”, afirmou o gestor da Comel.

O terceiro lugar ficou com Canário, que venceu o Fazendinha por um a zero.

Após o encerramento dos jogos que definiu o vencedor, aconteceu a cerimônia de premiação, quando os quatro times receberam os troféus e as medalhas. Além disso, houve premiação em dinheiro para os três primeiros lugares.

Ewerton França

Secretaria Municipal de Comunicação Social

