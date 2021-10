Cronograma de vacinação contra a Covid-19; confira os grupos que serão atendidos de 3 a 6 de novembro

O planejamento da Secretaria Municipal de Saúde traz ações de vacinação de 1ª, 2ª e 3ª dose

A Prefeitura de Macapá divulgou neste sábado (30) o cronograma semanal de imunização contra a Covid-19. No período de 3 a 6 de novembro, as ações de vacinação na capital ofertarão a dose de reforço (3ª dose) para profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos e pessoas acima de 40 anos com comorbidades.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) continua com o atendimento do público em geral acima de 12 anos com a 1ª dose, com ou sem comorbidades, e 2ª dose das vacinas Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech e CoronaVac

Grupos que serão atendidos ao longo da semana

• 1ª dose para o público em geral com 12 anos + com ou sem comorbidades

• 2ª dose de Astrazeneca, Pfizer e CoronaVac para o público em geral

• Dose de reforço (3ª dose) para profissionais da saúde

• Dose de reforço (3ª dose) para idosos com 60 anos +

• Dose de reforço (3ª dose) para pessoas com comorbidades de 40 anos +

Pontos de vacinação e horários

A população será atendida nas Unidades Básicas de Saúde determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde e pontos de drive-thru. Diariamente são divulgados nos canais oficiais da Prefeitura os locais e horários da vacinação de acordo com os públicos específicos.

Feriados

Nos dias 1 e 2 de novembro, segunda e terça-feira, não haverá vacinação na capital em virtude da transferência do feriado do Dia do Servidor Público para 1º de novembro e o Dia de Finados, dia 2 de novembro.

