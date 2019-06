Prouni 2019: inscrições para 169 mil vagas começam a partir de hoje (11)

Interessados devem acessar a página do Prouni até a sexta-feira

Candidatos interessados em se candidatar às bolsas de estudo para o Ensino Superior podem se inscrever, a partir de hoje (11), na segunda edição do Programa Universidade Para Todos 2019. São 169.229 vagas disponibilizadas para ingresso no segundo semestre.

Os estudantes participantes devem acessar a página do Prouni até a sexta-feira (14). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), foram ofertadas 68.087 bolsas integrais nesta edição, destinadas a estudantes que têm renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo. Quem conseguir, não vai precisar arcar com os custos da mensalidade da graduação em instituições privadas.

Somam a maioria das oportunidades as bolsas de estudo parciais. São 101.139 vagas destinadas a candidatos que têm renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos. Contemplados têm desconto de 50% no valor da mensalidade. No total, participam da edição do segundo semestre 1.100 Instituições de Ensino Superior (IES) no país.

Os requisitos para realizar a inscrição no Prouni 2019 são: os estudantes precisam ter cursado o Ensino Médio completo em escola pública ou em instituição privada, desde que tenha sido bolsista integral. Outro requisito está ligado à participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, com exigência de pontuação mínima de 450 pontos (média aritmética das avaliações), além de não ter zerado a redação. O Prouni também permite a inscrição de portadores de deficiência e professores da rede pública.

Prouni 2019.2

O resultado da primeira chamada do Prouni 2019.2 deve ser anunciado em 18 de junho, de acordo com o cronograma. O candidato pré-selecionado deverá comparecer à respectiva instituição de ensino superior para comprovar as informações no período até o dia 25 de junho.

Já a segunda chamada, o resultado será disponibilizado em 02 de julho e a comprovação dos dados acontece até 8 do mesmo mês. Quem não for selecionado ainda pode se candidatar à lista de espera, caso haja vagas não preenchidas. A relação é disponibilizada para consulta em 18 de julho de 2019.

