Milhares de pessoas protestam em Hong Kong contra projeto de lei

Por NHK (emissora pública de televisão do Japão) HONG KONG

Milhares de pessoas ocupam as ruas na região central de Hong Kong para protestar contra um projeto de lei que permite que suspeitos de crimes sejam extraditados para a China continental.

Deliberações sobre o projeto de lei no Conselho Legislativo de Hong Kong estavam programadas para começar às 11h desta quarta-feira (hora local), mas acabaram sendo adiadas.

Jovens em sua maioria, os manifestantes passaram a se concentrar no entorno do prédio do Parlamento, na noite de ontem, para protestar contra a medida. O número de pessoas aumentou ainda mais na parte da manhã, tomando as ruas em volta do edifício.

Os manifestantes gritam palavras de ordem, segundo as quais cidadãos não deveriam ser extraditados à China continental e exortam o governo a retirar o projeto de lei. Os protestos devem se intensificar devido à recusa do governo de Hong Kong.

Um grande número de policiais também ocupa as ruas, tentando persuadir os manifestantes a irem embora. As operações de ônibus e metrô foram suspensas.

Os atuais protestos se seguem a uma enorme manifestação ocorrida no último domingo (9). Os organizadores afirmam que houve a participação de mais de 1 milhão de pessoas. O protesto deixou muitos feridos após confrontos entre alguns manifestantes e a polícia.

Via Agência Brasil