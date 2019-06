Copa América tem hoje 2 jogos: Colômbia e Catar e Argentina e Paraguai

Jogos serão no Morumbi e no Mineirão

Por Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro

Duas partidas marcam a segunda rodada do Grupo B da Copa América nesta quarta-feira (19). A Colômbia e o Catar se enfrentam às 18h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Mais tarde, às 21h30, Argentina e Paraguai jogam no Mineirão, em Belo Horizonte.

Colômbia

A Colômbia se destacou na primeira rodada da Copa América, com a vitória por 2 a 0 sobre a Argentina, na Fonte Nova, em Salvador. Apesar da vitória, o técnico Carlos Queiroz agiu com muita cautela na entrevista coletiva de ontem (18) à tarde no Morumbi.

O treinador citou o amistoso em que o Brasil venceu a seleção do Catar por 2 a 0. Queiroz disse que depois de fazer dois gols, a seleção brasileira desacelerou e chegou a sofrer um pênalti, que poderia ter sido convertido pelo Catar. “Isso é uma lição para nós, obrigando a termos atenção para toda partida de campeonato. Teremos pela frente uma equipe que joga bem e é muito perigosa”, avaliou.

O técnico colombiano voltou a mostrar humildade ao se referir ao adversário. “Tem que respeitar sempre. Entendo bem sobre estarmos na América do Sul e não conhecermos o que se passa na Ásia. Eles lá também não sabem o que se passa na Bolívia e no Paraguai. Quando estamos na Europa ou na América do Sul, pensamos sempre nos grandes, olhamos mais para nós e esquecemos que fora dos nossos países e do continente investem também no futebol”, afirmou.

Catar

A campeã recente da Copa da Ásia, a Seleção Nacional do Catar, que participa da Copa América como convidada, empatou na primeira partida com o Paraguai em 2 a 2.

O zagueiro Bassam Al Rawi quer que seus companheiros de seleção do Catar se esqueçam do empate por 2 a 2 contra o Paraguai, na primeira rodada da Copa América, e façam mais uma bela partida contra a Colômbia.

Al Rawi disse que esse “foi um bom resultado contra o Paraguai, mas é preciso esquecer essa partida. Perdemos muitas chances de marcar. Agora precisamos realizar mais um bom trabalho contra a Colômbia”.

O zagueiro mostrou entusiasmo e confiança para a partida contra a Colômbia. ” O jogo contra a Colômbia exigirá um esforço duplo e espero que consigamos ter sucesso e mostrar um nível notável contra uma equipe forte.”

Depois do jogo contra o Colômbia, o Catar vai encerrar sua participação na primeira fase da Copa América diante da Argentina, domingo (23) em Porto Alegre.

Outro confronto

Argentina e Paraguai fazem o segundo jogo do Grupo B às 21h30, no Mineirão. A Argentina perdeu a primeira partida por 2 a 0 para a Colômbia e tem de vencer o Paraguai para se manter no grupo. O time de Lionel Messi fez mistérios no treino em Belo Horizonte.

O técnico Lionel Scaloni não revelou se haverá modificações na seleção argentina para a segunda partida, devido às críticas que a equipe vem sofrendo após a primeira derrota contra a Colômbia.

Paraguai

A seleção paraguaia já está preparada para a partida contra a Argentina, às 21h30 no Mineirão, em Belo Horizonte. O volante Rodrigo Rojas, que sofreu uma lesão na estreia contra o Catar, está pronto para participar da partida.

No jogo de estreia no último domingo, no estádio do Maracanã, o jogador lesionou o cotovelo esquerdo na tentativa, sem sucesso, de evitar o segundo gol do Catar no empate por 2 a 2 entre os países. Ele não treinou na segunda-feira (17), mas ontem esteve em campo sem qualquer restrição médica.

O treinador Eduardo Berizzo definirá se Roger começará jogando. Quem está de volta ao time é o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, que é o capitão do Paraguai.

Agência Brasil