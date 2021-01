Natação: com jovens talentos, seleção é convocada para Sul-Americano

Equipe será composta por 28 atletas com idade até 21 anos



Nesta quarta-feira (27), a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) confirmou a convocação da seleção brasileira que disputará o Campeonato Sul-Americano de Natação, marcado para março, em Buenos Aires. Foram convocados 28 atletas (14 mulheres e 14 homens), com idade inferior a 21 anos. “A CBDA ficou bastante satisfeita pela decisão em conjunto com o Conselho Técnico Nacional de Natação de Alto Rendimento em optar por selecionar atletas que são jovens promessas e que, provavelmente, estarão na disputa por vagas nos Jogos Olímpicos de 2024”, disse o diretor de Natação da CBDA, Eduardo Fischer.

O Brasil vai em busca da manutenção da hegemonia em Campeonatos Sul-Americanos. Em 2018, no Peru, o país sagrou-se campeão geral com 52 medalhas. Agora, a missão é da nova geração, composta por nomes como Murilo Sartori, Fernanda Goeij, Rafaela Raurich, Lucas Peixoto e Maria Luiza Pessanha, que brilharam três anos atrás nesta mesma piscina, durante os Jogos Olímpicos da Juventude. “Temos neste ano uma seleção bastante heterogênea e que vai nadar todas as provas, chegando forte também nos revezamentos. A nossa expectativa é a melhor possível e temos a certeza que esses jovens vão fazer bonito em Buenos Aires”, completou Fischer.

Veja os convocados:

Feminino

1 Alexia Tavares Assunção

2 Beatriz Pimentel Dizotti

3 Bruna Monteiro Leme

4 Fernanda Andrade

5 Fernanda de Goeij

6 Fernanda Gomes Celidônio

7 Gabrielle Assis da Silva

8 Giulia Salesi Chicon

9 Julia Karla Goes

10 Luanna Nunes Martins de Oliveira

11 Maria Luiza Pessanha

12 Mariana Santos Figueiredo

13 Rafaela Trevisan Raurich

14 Sofia Garuffi Rondel

Masculino

1 Davi Martins Mourão

2 Eduardo Oliveira Moraes

3 Gabriel Perseguin Dias

4 Guilherme Caribe Santos

5 Gustavo Francisco Saldo

6 Lucas Peixoto

7 Murilo Setin Sartori

8 Pablo Henrique Vieira

9 Pedro Guastelli Farias

10 Pedro Henrique Motta

11 Pedro Muschioni Cristo

12 Victor Guimarães Alcará

13 Victor Melo Baganha

14 Vinícius Assunção

Comissão técnica

Rafael Spinola – CEPE/BA

André Cordeiro – Minas Tênis Clube

Diego Pena – Clube Curitibano/PR

Fabio Cremonez – Natação Americana/SP

EBC

