Jogos de Tóquio: realização pode depender dos EUA, afirma Takarashi

A realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio conforme planejado em julho pode depender do apoio dos Estados Unidos e de seu novo presidente, afirmou o integrante do Comitê Organizador de Tóquio Haruyuki Takahashi em uma entrevista ao Wall Street Journal (WSJ).

O Comitê Olímpico Internacional (COI) e os organizadores japoneses estão cada vez mais otimistas de que o evento irá acontecer, apesar da queda do apoio público e do aumento dos casos do novo coronavírus (covid-19).

No entanto, Takahashi acredita que o futuro da Olimpíada pode depender do apoio do presidente dos EUA, Joe Biden.

“O sr. Biden está lidando com uma situação difícil com o coronavírus”, disse Takahashi ao WSJ em artigo publicado nesta quarta-feira. “Mas se ele fizer uma declaração positiva sobre a Olimpíada, nós ganharemos um forte impulso”. “Depende dos EUA. Eu detesto dizer isso, mas [o presidente do COI] Thomas Bach e o COI não são os que podem tomar a decisão sobre os Jogos”, acrescentou. “Eles não têm esse nível de liderança.”

Biden não falou publicamente sobre a Olimpíada desde que se tornou presidente na semana passada. Os Estados Unidos levam o maior contingente de atletas a qualquer Olimpíada e também garantem ao COI o mais lucrativo acordo para a televisão.

Em resposta aos comentários de Takahashi, o COI disse ao WSJ que “os comentários dele são obsoletos”. “É lamentável que o Sr. Takahashi não conheça os fatos”, afirmou o comunicado do COI.

