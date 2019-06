Miami, destino favorito dos brasileiros

Neste artigo reunimos diversas opções de pontos turísticos na cidade de Miami. Desde locais voltados para quem curte programas mais praianos até opções para aproveitar a cidade no turno da noite.

Da Redação

Se existe um país que é meta para muitos turistas é os Estados Unidos. Dentre várias opções de destinos, podemos citar a linda, quente e atrativa cidade de Miami. Conhecida por suas praias maravilhosas, a cidade também traz muitas outras opções de pontos turísticos.

Se Miami está na sua lista de destinos, então esse artigo foi feito pra você! Abaixo listamos diversos pontos turísticos que podem ser visitados em Miami.

Vizcaya Museum e Gardens

Um dos pontos turísticos mais lindos de Miami. A arquitetura do museu é considerada uma obra artística, com estilo renascentista, a antiga residência abriga uma coleção riquíssima de obras artísticas dos séculos XV e XIX. No entanto, a beleza do museu não perde para os jardins que o cercam. Com lindas quedas d’água, lagos que percorrem o lugar e o desenho dos jardins fazem deste ponto um dos mais bonitos da cidade.

Ocean Drive

Situada em Miami Beach, a Ocean Drive é uma avenida e é considerada um dos pontos turísticos mais importamtes de Miami. Durante o dia o turista pode apreciar suas praias, visitar o famoso estúdio de tatuagem Miami Ink Tattoo ou a galeria de arte do artista plástico brasileiro, Romero Britto. Ainda há opções de lojas que são constantemente visitadas por turistas que adoram fazer novas aquisições. Para os turistas que adoram a vida noturna e agitada de cidades praianas, a Ocean Drive também é excelente. Bares, baladas são o ponto alto. Além de tudo isso, o lugar oferece um plus de cultura e arquitetura.

South Beach

Chegou em Miami e claro que você vai aproveitar as famosas praias, dentre elas está a South Beach. De uma beleza natural única. É muito comum ver turistas apenas caminhando pelas faixas de areia ou admirando e tirando fotos em um dos vários postos de salva-vidas do lugar. Eles se destacam por serem coloridos e temáticos.

Coral Gables

Outro ponto turístico famoso de Miami! Uma das regiões mais visitadas pelos turistas, por contar com uma bela arquitetura e ser constituída por hotéis luxuosos, mansões, pequenas galerias, fontes, lojas. Coral Gables fica localizado no sul de Miami e é um bairro histórico, além da beleza dp bairro, os turistas também podem dar um pulo na Venetian Poll Miami, que é simplesmente a maior piscina artificial dos Estados Unidos.

Bayside Marketplace

Pra quem ama turistar e fazer compras o Bayside Marketplace é uma excelente opção em Miami. Além de contar com um agradável visual e dispor de uma bela praça de alimentação, o Bayside disponibiliza tours de barco por Biscayne Bay, que aglomera diversas ilhas com casas com arquitetura riquíssima.

Jardim Botânico de Miami Beach

O Jardim Botânico de Miami Beach é um ponto muito atrativo para dar uma relaxada, fazer um piquenique com os amigos ou simplesmente admirar a natureza. Vale a pena incluir esse passeio na sua lista.

Española Way

Essa é mais uma dica para os amantes da noite. A Española Way é uma rua espanhola sem saída que possui dois quarteirões longos. Nela você pode encontrar música de boa qualidade, coquetéis saborosos e claro, comida de primeira qualidade. Claro sem esquecer das festas, na Española Way as noites mais agitadas permitem que a via seja fechada e encontramos casas onde pode-se dançar salsa, flamenco, inclusive samba! Além dos pubs e bares e restaurantes que fazem desta rua um ponto que não deixar de ser visitado.

Seguro viagem

Claro que tudo isso só pode ser visitado com tranquilidade se você fizer um Seguro Viagem Estados Unidos. Uma vez que o atendimento médico no país é bem caro. Por isso a importância de se prevenir e fazer um seguro viagem e assim, com certeza você poderá aproveitar melhor sua viagem à Miami.