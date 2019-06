Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais na Pauta do Fala Amazônia!

E no programa Fala, Amazônia! de hoje vamos entrevistar a Mariane Nardi, da SEMA sobre a 12ª reunião do Fórum Amapaense de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais que conta com a participação do Earth Inovation Institute. Com a Renata Cunha, do Iepé, sobre a reunião do Mosaico de Áreas Protegidas do Amapá e Norte do Pará. E ainda com a jornalista Maria Fernando Ribeiro, produtora do curta Realeza Gay, filmado no Amapá e que foi selecionado no LGBTQ shorts film festival. Além do giro de notícias e da agenda cultural da semana! Sintonizem na 96,9FM às 13h pelo Facebook através do #falaamazonia, #96.9FM, chicoterra.com Fala, Amazônia! Sua voz trazendo mudança!

Apresentação Ana Euler

Acompanhe: