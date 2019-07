Wanderley Andrade levará sucessos de carreira para abertura do Macapá Verão

O cantor Wanderley Andrade será a grande atração da primeira domingueira do Macapá Verão 2019, neste domingo, 7, no balneário da Fazendinha. A festa terá atrações das 10h às 19h. O destaque do primeiro dia será a escolha do Musa Verão, que irá eleger entre as 15 mulheres a mais bela do verão. Este ano, o concurso ocorrerá no primeiro domingo da programação, diferente dos outros anos, que era no último.

Após do concurso, haverá transmissão ao vivo da final da Copa América em um telão de LED. Logo em seguida, o astro Wanderley Andrade sobe ao palco para agitar a galera com os sucessos da carreira. O domingo terá apresentações de artistas locais e regionais da música, dança, feira de artesanato, distribuição de mudas de plantas, Projeto Troca-treco, torneios esportivos de basquete para cadeirantes, torneio de vôlei 4×4, basquete de trinca, futebol de areia e gastronomia.

Confira os horários das apresentações:

Chermont Jr. – 14h30

Concurso Musa Verão – 15h

Banzeiro Brilho de Fogo – 16h

Cortejão Verão de Gigantes – 16h

Wanderley Andrade – 17h30

Cássia Lima