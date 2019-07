1º semestre de Bolsonaro tem aprovação e reprovação empatadas, diz Datafolha

O Instituto Datafolha divulgou nesta segunda-feira (8) uma nova pesquisa de opinião com a avaliação do governo de Jair Bolsonaro (PSL). O levantamento coloca o presidente com o pior resultado em primeiro mandato desde Fernando Collor de Mello, em 1990.

De acordo com a pesquisa, 33% dos entrevistados consideraram o primeiro semestre do mandato de Bolsonaro como ruim ou péssimo. O índice é o mesmo para os que o consideram ótimo ou bom. Já os que responderam “regular” são 31%.

Os números seguem parecidos aos do levantamento anterior, que avaliou os três primeiros meses do presidente, e reforçam a sensação de divisão política vivida pelo país desde o período eleitoral.

A pesquisa divulgada nesta segunda ouviu 2.860 pessoas acima dos 16 anos entre os dias 4 e 5 de julho. Sua margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

