“Antônio Português” completaria 90 anos nesta sexta-feira

Um dos primeiros empreendedores do Território Federal do Amapá completaria nesta sexta-feira (12), 90 anos de idade. Nascido na cidade de Porto, em Portugal, Antônio da Silva Pereira, ou simplesmente “Antônio Português”, como era conhecido, veio para o Brasil em 16 de março de 1953, chegando a Belém no navio Hilary. No dia 29 do mesmo mês ele desembarcou no Amapá e aqui estabeleceu suas raízes.

Em 6 de setembro de 1958, casou-se com Maria Rosa Matias Pereira, na igreja da vila Lusitana, no Município de Afuá e foi pai de Paulo Alberto, José Torquato, Fernando Antônio, Dulce Rosa, Carmelina, Márcia Helena e Arlindo César e Carlos Augusto (esses dois últimos de saudosa memória). Católico praticante, fez o Cursilho de Cristandade, foi coordenador do setor dos Cursilhos da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e era torcedor do Vasco da Gama.

Trabalhou como motorista, encarregado e gerente de diversas empresas mas foi mesmo em 31 de março de 1968 que realizou seu maior sonho: abrir um empreendimento próprio. Nessa data ele fundou a Sorveteria Santa Helena, que existe até hoje e a mais longeva no segmento no Amapá.

Faleceu em 10 de dezembro de 2018, aos 89 anos, mas deixou um legado incalculável. Seus filhos, netos e bisnetos perpetuam sua memória.

Texto: Renivaldo Costa

Fotos: acervo da família

Curtir isso: Curtir Carregando...