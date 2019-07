Virada Sustentável Manaus une esporte e sustentabilidade em programação gratuita

Nada está desconectado da sustentabilidade. Inclusão social, intercâmbio cultural, educação ambiental, todas essas ações podem estar alinhadas ao esporte. Mais do que promover a saúde, a área esportiva deve ser um meio de abertura para novas descobertas. É com essa proposta que a Virada Sustentável Manaus, maior festival de sustentabilidade da América Latina, inclui em sua programação atividades que interligam esporte e conscientização. A mobilização ocorre nos dias 26, 27 e 28 deste mês, com ações gratuitas em todas as zonas da cidade.

Para quem é adepto da prática de Stand Up Paddle (SUP), por exemplo, a Virada Sustentável Manaus pode ser a oportunidade de mudar o mundo fazendo o que gosta. No festival, os projetos Remada Ambiental e Grito d’Água convocam voluntários para recolher materiais, descartados de forma irregular nas águas do Tarumã, em pranchas de SUP, caiaques e canoas. As duas ações acontecerão no dia 27, a partir das 8h.

O ponto de encontro entre os participantes da Remada Ambiental será a Marina do Davi, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Já o projeto Grito d’Água sairá do Flutuante Abaré, que fica na margem direita do Igarapé do Tarumã. Quem quiser participar das ações, pode entrar em contato direto com os organizadores através dos telefones: (92) 99367-7530 (Remada Ambiental) e 9972-9974 (Grito d’Água).

Divulgação

Vá de bike

O uso de bicicletas no dia a dia é outra demonstração de como o esporte pode exercer uma influência positiva sobre o meio ambiente. Além dos benefícios para a saúde, adotar a bike como meio de locomoção é dar um passo na contramão da lógica atual das grandes capitais, poluídas e congestionadas. Andar de bicicleta regularmente também aumenta a relação das pessoas com a cidade, torna-as mais receptivas para outras causas ambientais, como a questão do lixo nas ruas.

Para incentivar a prática na capital amazonense, a Virada Sustentável terá um Bike Tour pelo Centro, no dia 28, com percurso de aproximadamente 6 km passando pelos principais pontos turísticos da região. A atividade, promovida pela associação ciclística Pedala Manaus, em parceria com Local Hostel e Tembici, começará às 9h, com saída no Largo São Sebastião. Haverá disponibilização de bicicletas do sistema Manobike mediante inscrição e também um café da manhã para os participantes. Para mais informações de como participar, ligue no (92) 8261-8504.

Já aqueles que nunca tiveram a oportunidade de aprender a andar de bicicleta poderão participar, também no dia 28, da Escola Bike Anjo, que ensina pessoas de todas as idades a pedalar e também promove, mobiliza e ajuda a população a começar a utilizar o veículo na cidade. A iniciativa, coordenada pelo Pedala Manaus e Bike Anjo Manaus, ocorrerá das 9h às 11h, no Largo São Sebastião.

Inclusão

Ainda no Largo São Sebastião, das 15h30 às 16h30, a transformação social possibilitada pelo esporte será tema da palestra motivacional “SUPERação – vencendo Desafios através do esporte”, ministrada por Jayme David, atleta cadeirante de corridas de rua profissional que contará as curiosidades do dia a dia e desafios superados em sua trajetória. O evento é gratuito.

A atividade ocorrerá em conjunto com uma roda de capoeira coordenada pela Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-CAPOEIRA), presente em Manaus há 20 anos, com atuação em escolas, centros de convivências, academias, centros comunitários, universidades e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), levando a capoeira a todos os segmentos. Participarão da ação estudantes do Ensino Fundamental, idosos e alunos da APAE.

“Utilizamos a capoeira como recurso pedagógico, artístico, cultural e de inclusão. Ela é um forte instrumento de integração social, pois trabalha com todas as classes e possibilita, também, a recuperação da noção de cidadania”, destaca o instrutor José Antonio Mendes, conhecido como Senegal.

A Virada

A Virada Sustentável Manaus ainda terá atividades de cunho ambiental, social e cultural, todas gratuitas e abertas ao público. Diversos pontos da cidade serão ocupados, entre eles, Bosque da Ciência, terminais de ônibus 4 e 5, Praça da Matriz, Praça Heliodoro Balbi, Praia da Ponta Negra, Rip-Rap do bairro Redenção, Parque Sumaúma, Parque do Mindu, Shopping Manaus Via Norte, Centro de Medicina Indígena, Galeria do Largo e Biblioteca Pública do Amazonas. Para conferir a programação completa, basta acessar o site: www.viradasustentavel.org.br/manaus.

A quinta edição da Virada Sustentável Manaus, via Lei de Incentivo à Cultura, tem patrocínio da Uber Eats, Bemol e CMPC, copatrocínio da Liberty Seguros e parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Além disso, possui colaboração da Whirlpool, Honda, Votorantim, Grupo Martins/IAMAR, World Animal Protection, Instituto Sabin, Shopping Manaus Via Norte, ARMOR Brasil, Local Hostel Manaus, Local Hostel Figueiredo, Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), Agência Oto e Up Comunicação Inteligente.

É uma correalização do Instituto Virada Sustentável e Fundação Amazonas Sustentável (FAS), e realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil Governo Federal.

