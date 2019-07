Pagamento do PIS/Pasep é antecipado; veja quem pode receber

Recursos ficarão disponíveis para retirada até 30 de junho do ano que vem.

O Banco do Brasil vai começar a pagar o benefício do Pasep 2019/2020 nesta segunda-feira (22) aos servidores e empregados de empresas públicas com final de inscrição 0. Aqueles que são clientes da instituição financeira receberão o crédito diretamente em conta. Os que não são correntistas ou poupadores do BB poderão sacar o dinheiro em espécie a partir da próxima quinta-feira (25). Os recursos ficarão disponíveis para retirada até 30 de junho do ano que vem.

O abono salarial é pago anualmente a todos os trabalhadores com renda de até dois salários mínimos, cadastrado no programa há, pelo menos, cinco anos e declarados corretamente na Rais pelo Empregador. O valor do benefício é de até um salário mínimo. O benefício é equivalente ao ao Programa de Integração Social (PIS), oferecido aos empregados da iniciativa privada.

Em caso de falecimento do servidor, os herdeiros podem efetuar o saque desde que comprovem tal situação. Para isso, são aceitos os seguintes documentos: certidão de óbito e certidão ou declaração de dependentes habilitados à pensão por morte, emitida por órgão oficial de Previdência Social, da qual conste o nome completo dos dependentes, a data de nascimento e o grau de parentesco ou a relação de dependência com o participante falecido. Ou ainda a escritura pública de inventário ou alvará judicial designando os beneficiários do saque.

Via iBahia

