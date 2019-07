Brasil estreia no Pan com vitórias no vôlei de praia

Duplas brasileiras vencem sem dificuldades

Marcelo Brandão – repórter da Rádio Nacional Brasília

O Brasil estreou com o pé direito no Pan de Lima. No primeiro dia de competições, as duplas brasileiras de vôlei de praia não deram chances aos adversários e confirmaram o favoritismo.

A dupla masculina foi a primeira a entrar em quadra, para encarar a Costa Rica. Oscar Brandão e Thiago Dealtry venceram Sebastian Valenciano e Victor Alpizar por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 13 no primeiro set e 21 a 14 no segundo. Foi uma partida rápida, resolvida em cerca de meia hora. Oscar marcou nove pontos, enquanto Thiago garantiu 14 pontos para a dupla brasileira.

Ainda mais rápida e fácil foi a estreia da dupla feminina. Carol Horta e Ângela Rebouças venceram Melanie Valenciana e Mannika Charles, das Ilhas Virgens, por 2 sets a 0, parciais de 21 a 8 no primeiro set e 21 a 7 no segundo. Cada set durou 11 minutos e em menos de meia hora a vitória já estava confirmada. A dupla brasileira chegou a abrir 10 a 0 no início da partida, confirmando o favoritismo desde o início. As partidas ocorreram em uma quarta-feira fria e nublada em Lima, em uma atmosfera em que nada remete a partidas de vôlei de praia.

A dupla feminina entra em ação novamente amanhã (25), para enfrentar o Chile, às 16h. As chilenas também vêm de vitória por 20 a 0, contra o México, na primeira rodada. Já a dupla masculina enfrentará o Uruguai, amanhã, às 11h50. Os uruguaios estrearam bem, vencendo Cuba por 2 sets a 1.

O vôlei de praia abriu os trabalhos no Pan de Lima, com partidas durante toda a tarde. O handebol feminino foi a outra modalidade do dia. O Brasil entra em quadra às 22h30 de hoje contra Cuba. Apesar das disputas já terem iniciado, a abertura oficial dos jogos será apenas na sexta-feira (26).

Agencia Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...