Estação Lunar leva música, arte e cultura aos frequentadores da Fazendinha

Muita música, arte e cultura. Foi o que os frequentadores da Estação Lunar de quinta-feira, 25, encontraram no balneário da Fazendinha. O evento, que já caiu nas graças do público, concentrou milhares de pessoas para curtir as atrações. Quem abriu as apresentações foi a cantora Ariel Moura, que, com seu estilo pop, agitou a todos.

As atrações musicais e a gastronomia fizeram a enfermeira Rosa Guimarães levar a família para curtir a noite na praia. “Uma organização maravilhosa, com atrações que agradam todos os públicos, dando oportunidade para que a gente possa trazer a família toda para se divertir, e pesquisando um pouco nos restaurantes dá para consumir pratos bem em conta”, comentou.

Se muita gente vai em busca de diversão, outros aproveitam a Estação Lunar para ganhar uma renda extra, como o artista plástico Afrane, que estava comercializando suas obras na exposição Tudo no Todo. “É a oportunidade de expor meu trabalho para um público maior e comercializar as peças. Passei até a trabalhar com máquina de cartão para aumentar os números de vendas no evento”, disse.

A noite também contou com as apresentações de Nonato Leal, Oneide Bastos, Grupo Guá Marabaixo Estilizado, Zé Miguel, Grupo Pilão e, encerrando, a Banda Placa, relembrando os clássicos da carreira de mais de 30 anos que a banda tem. O artesanato ficou por conta da Feira Colaborativa Mulheres que Fazem.

