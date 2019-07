Xô, azia! Nutricionista lista sete alimentos para melhorar a digestão

“Alguns alimentos fornecem substratos que protegem o estômago e ajudam o intestino a funcionar de forma adequada”, explicou a nutricionista Cintya Bassi

Tem problemas de má digestão? Gases, azia, queimação, náuseas, refluxo, prisão de ventre e até a sensação de peso no estômago podem ser resolvidos ou evitados com uma alimentação equilibrada. “Alguns alimentos fornecem substratos que protegem o estômago e ajudam o intestino a funcionar de forma adequada”, explicou a nutricionista Cintya Bassi, do Grupo São Cristóvão Saúde.

De acordo com a nutricionista, uma boa digestão significa que o corpo conseguiu reduzir os alimentos a compostos simples, para que esses sejam utilizados para o funcionamento do organismo, auxiliando também na eliminação de toxinas.

A especialista indicou alimentos que não podem faltar no seu cardápio para manter o bom funcionamento do sistema digestivo. Confira:

1- Cereais Integrais

São ricos em fibras e outros nutrientes que facilitam o trânsito intestinal. Além disso, a especialista conta que os cereais integrais protegem contra alguns tipos de câncer, como o colorretal.

2- Gengibre

Esse tubérculo possui alto teor de óleos essenciais, além de seus princípios picantes, que ajudam no tratamento da dispepsia (desconforto digestivo), náuseas e vômitos.

3- Frutas Vermelhas

Morangos, amoras, cerejas e demais frutinhas vermelhas são ricas em antioxidantes, ajudam a manter a saúde das células e protegem o corpo contra o surgimento de câncer de fígado e intestino, além de ter forte ação anti-inflamatória.

