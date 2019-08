Amazonas Band faz reapresentação do concerto de lançamento do Festival Amazonas Jazz

Devido ao sucesso de público, a Amazonas Band apresenta novamente, neste domingo (4/07), às 19h, o concerto “Memórias pro Futuro”, que marcou o lançamento do 10º Festival Amazonas Jazz para mais de 700 pessoas no Teatro Amazonas, no mês passado. O evento, que tem entrada gratuita, é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

“Houve uma recepção incrível e surpreendente da população. Assim como na última apresentação, preparamos diversas surpresas para o público”, destaca o titular da orquestra e diretor artístico do Festival Amazonas Jazz, maestro Rui Carvalho.

Com a proposta de celebrar o retorno do FAJ ao calendário cultural do Estado em 2020, o concerto faz uma retrospectiva da história do evento e seu importante legado artístico, além de projetar um pouco do que será visto no ano que vem.

O repertório traz clássicos de nomes de peso do jazz norte-americano, como “Take the A Train”, de Billy Strayhorn e Duke Ellington; “The Happy Song”, de Bob Mintzer; “The Mighty Urubamba”, de Daniel Barry; e “Latin Import”, de John Fedchock. Também inclui sucessos de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, além de uma homenagem ao cantor e compositor João Gilberto, o pai da Bossa Nova, que faleceu no último mês, aos 88 anos.

Além de aproveitar uma noite de boa música, quem comparecer ao evento poderá conhecer as novidades do 10º Festival Amazonas Jazz, que será realizado de 21 a 29 de março do ano que vem, com uma programação diversificada ocupando diversos espaços da cidade.

Serviço: Reapresentação do Concerto “Memórias pro Futuro” – Lançamento do 10º Festival Amazonas Jazz

Data/hora: Domingo (04/08), às 19h

Onde: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Entrada: Gratuita

