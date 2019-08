Policiais dizem que trecho da BR-101 no Rio tem recorde de roubos

Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro

A rodovia federal BR-101, no trecho entre Niterói e Manilha, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é recordista no número de roubos de veículos em todo o país.

A afirmação é de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para discutir medidas para o enfrentamento da violência na região.

O encontro foi promovido pelas comissões de Segurança Pública e de Turismo. Para tentar reduzir os roubos na região, a PRF vai aumentar o efetivo na região com a concessão de uma gratificação para os agentes rodoviários federais.

Segundo a PM, no primeiro semestre de 2019 o batalhão da região de São Gonçalo, que compreende 80% da extensão do trecho Niterói-Manilha, registrou 12% e 20%, respectivamente, do total de roubos de veículos e de cargas no estado do Rio. O município tem menos de um policial para cada mil habitantes, índice muito inferior ao previsto pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Para a PRF, responsável por patrulhar a rodovia, a conta também não fecha. São apenas sete agentes para cobrir os 21 km do trecho, além da Ponte Rio-Niterói. “Temos uma demanda muito grande de trabalho e nossos recursos humanos não atendem essa necessidade”, disse o inspetor Marcelo Vinicius Pereira, chefe da Seção de Operações da PRF no Rio.

A PRF prevê que, a partir da próxima terça-feira (6), haverá a implementação de uma gratificação para agentes em folga, semelhante ao Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Militar. De acordo com o inspetor Marcus Vinicius, a medida aumentará entre 30% e 40% o número de agentes no trecho Manilha da BR-101. “Com isso, vamos ter um policial que conhece o trecho e isso também é muito importante”, explicou.

Redução de roubos

Apesar da situação no trecho, a PM afirmou que houve uma diminuição de 54% no número de roubos a veículos no segundo trimestre de 2019 em comparação com o mesmo período do ano passado.

A redução se deu, dentre outros motivos, pela integração entre as forças policiais, empresas e organizações da sociedade civil. Atualmente, a PRF conta com o auxílio do batalhão de Rondas Especiais e Controle das Multidões (Recom), da PM, que também atua em operações nas comunidades da região.

O deputado Delegado Carlos Augusto (PSD), presidente da Comissão de Segurança da Alerj, disse que a união entre os diferentes setores é um fator essencial para tirar da estrada o status de “rodovia da morte” e “corredor polonês”.

“Nós precisamos que essa união gere uma melhoria efetiva da segurança na região e que isso não tenha consequências para as outras localidades. Não é só tirar a bandidagem de lá”, comentou.

