Dicas para concurseiros

Se você é um concurseiro que trabalha muito ou tem muitas cadeiras da faculdade para cursar durante a semana e só lhe sobram os finais de semana para poder estudar, leia com atenção as dicas importantes desse artigo! O fato de poder estudar somente aos fins de semana deve ser encarado como um desafio muito grande, uma vez que a falta de tempo tornará a sua jornada de concurseiro um pouco mais difícil. Contudo, trouxemos algumas dicas para tentar melhorar o seu rendimento e facilitar sua jornada.

Se você só tem o fim de semana para estudar, deve estar consciente que o seu progresso temporal será inferior em comparação com os concorrentes que estudam diariamente ou que possuem mais dias para estudar em relação a você. Entretanto, uma coisa que você precisa entender sobre que todos os concursados e coaching de concurseiros dizem é que o processo de aprovação em um concurso público é uma espécie de fila. Aqueles que continuam estudando uma hora acabam passando e, naturalmente, diminuem o ritmo de estudos, dando oportunidades aos que ainda não passaram. Imagine que a tão sonhada aprovação é uma fila, no momento que você começa a estudar você entra para o final desta fila e se você não desistir e continuar estudando chegará mais cedo ou mais tarde ao início da fila. Portanto, se você só tem os finais de semana, saiba que se persistir estudando todos os finais de semana incessantemente, uma hora ou outra irá chegará a tão almejada aprovação.

Desta forma, leia com atenção essas 3 dicas para melhorar os seus estudos caso só consiga estudar aos finais de semana:

Não se compare com os outros e desafie-se

Um dos maiores erros de quem não tem muito tempo para poder estudar é se comparar com outros concurseiros ou ouvir comparações de amigos, familiares ou colegas. Não adianta você se comparar a outras pessoas que desde o ensino fundamental tiveram uma educação diferente da sua ou de quem tem o dia inteiro para estudar e não só os finais de semana como você, por exemplo. Você deve fazer comparações com você mesmo, ou seja, qual foi o seu progresso desde o seu último concurso e ao decorrer desse tempo. O número de matérias que você estudava antes e o número que passou a estudar, o conhecimento que você ganhou, quantas horas a mais consegue estudar em relação ao início dos seus estudos, a quantidade de material e de resumos que você passou a ter, etc…

Desta forma, ao se comparar somente com você e continuar estudando a cada mês que passar, com certeza terá aprendido mais e ainda notará que o seu progresso o encaminhará cada vez mais próximo à aprovação. É necessário ter calma, pois essa jornada é um progresso constante e requer paciência, por isso não há o que se comparar a outros.

Escolha sábado ou domingo para estudar o dia inteiro

Se você só tem o fim de semana livre para estudar escolha um sábado ou um domingo para poder estudar o dia inteiro. Se você não estudar ao menos uma vez por semana por um dia inteiro ou uma boa quantidade de tempo, dificilmente conseguirá a aprovação em um concurso público. Escolha sábado ou domingo, um dia que você tenha disponível e abra mão de outros compromissos para estudar o dia todo. Cada um tem o seu ritmo e condição, mas estude o máximo possível e faça descansos de 10 a 20 minutos de intervalos entre matérias ou conteúdos estudados ou a cada 30 min ou 1 hora de estudos seguidos.

Após escolher o sábado ou domingo para ser o seu dia de estudo, para aqueles que só tenham o fim de semana para estudar, firme um compromisso com você mesmo de não abrir mão deste dia para sair com amigos, para festas de família ou qualquer outro compromisso. Ainda, lembre-se que não é por que você estudou um dia inteiro do final de semana que você não deve estudar no outro dia. Priorize um dia para estudar em tempo integral mas utilize ao menos metade do outro dia para continuar os estudos, afinal, se você tiver somente o final de semana para estudar deve estudar o máximo possível dentro desse período.

