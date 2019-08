Alunos da APAE Macapá preparam homenagens em alusão ao Dia dos Pais

A festa em comemoração aos pais será realizada na sexta-feira, 9, na sede da entidade.

Os alunos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Macapá realizaram durante todo o dia 7 de agosto, várias atividades direcionadas ao Dia dos Pais que será comemorado no dia 9, sexta-feira, às 9h, na sede da instituição.

Os preparativos para as homenagens aos pais dos alunos já estão todos adiantados. O dia será de muita confraternização e alegria dos familiares e amigos convidados.

Foram confeccionados diplomas ornamentados pelos próprios discentes e pintadas camisas que serão entregues no dia.

“Essas atividades aproximam ainda mais os familiares dos alunos e mantém a integração com a família durante as festividades que preparamos a cada data comemorativa”, disse o presidente da entidade, Abel Mendes.

Programa Pedagógico Específico – PPE I e PPE II

Uma atividade de grande relevância praticada na APAE é o Programa Pedagógico Específico – PPE I e PPE II. Tem o objetivo de trabalhar as AVP´s e AVDs´ – Atividades da vida autônoma e atividades da vida diária.

Alguns alunos especiais necessitam aprender como lidar no dia a dia do cotidiano da vida. Coisas simples como lavar uma louça, identificar cada cômodo de uma casa, fazer uma pequena refeição, café, tomar um banho adequado, amarar os sapatos, arrumar e limpar os ambientes são praticados durante as aulas específicas na sala montada. O ambiente é dividido com partes de uma casa. Com cozinha, copa, sala, quarto, banheiro, etc…

“Para nós da APAE Macapá não basta apenas educar pedagógica, mas sim educar para a vida”, comentou Abel.

