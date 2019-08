WhatsApp beta no Android recebe autenticação com uso de impressão digital

Depois de muita espera, o WhatsApp finalmente iniciou a liberação do recurso de autenticação por reconhecimento de digital em seu aplicativo para Android. A novidade está sendo distribuída inicialmente para o público do programa beta com a versão 2.1.2.221.

De acordo com o pessoal do WABetaInfo, o novo recurso de autenticação no Android funciona da mesma maneira que já vimos no iOS. Com isso, o usuário poderá proteger suas conversas e bloquear o aplicativo sempre que fechá-lo.

Além disso, quando o recurso está ativo no Android, o mensageiro também deve ocultar o conteúdo das mensagens na página de notificações. Veja abaixo a página para a ativação da novidade:

Para aumentar a privacidade do usuário, o WhatsApp ainda deve ocultar todas as mensagens no widget da tela inicial para Android. Assim, o usuário só poderá ler suas conversas quando desbloquear o aplicativo usando a impressão digital.

