Ator João Carlos Barroso morre aos 69 anos

O artista lutava contra um câncer

O ator João Carlos Barroso faleceu na noite dessa segunda-feira (12/08/2019), aos 69 anos. Ele lutava contra um câncer. O artista, que ficou conhecido por diversos papéis na Globo, recebeu muitas mensagens de pesar vindas de amigos e colegas.

“É com imensa tristeza que recebo esta notícia. Nosso grande amigo. João Carlos Barroso – Barrosinho, colega de profissão e de grandes lutas, parceiro de futebol dos artistas inúmeras vezes, nos deixou. Que Deus o receba em seu reino de luz. Meus sentimentos à família”, comentou o também ator Mario César Nogueira.

Sua estreia foi no cinema, em 1961, no filme Pedro e Paulo. Em 1963, fez seu primeiro trabalho com dublagem, no longa A Espada Era a Lei. Entre suas interpretações marcantes nas telinhas, estão Tavico, da novela Estúpido Cupido (1976), e Toninho Jiló, no sucesso Roque Santeiro (1985). Seu último trabalho na TV havia sido como o delegado Mesquita, em 2016, no folhetim Sol Nascente.

Via Metrópoles

