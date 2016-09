Ex-governador de Roraima vai cumprir prisão domiciliar

Neudo Campos está internado em um hospital em Boa Vista

Tribunal de Justiça de Roraima concede temporariamente prisão domiciliar ao ex-governador Neudo Campos. A decisão é da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima. Os magistrados atenderam parte do pedido de Habeas Corpus feito em favor do ex-governador.

Atualmente o ex-governador está internado em um hospital de Boa Vista. Com a decisão, Campos deverá cumprir pena domiciliar provisória durante o período necessário para obter alta médica. Em seguida, o político será encaminhado para o comando de policiamento da capital por ter nível superior e devido ao processo pelo qual responde ainda não ter sido transitado em julgado.

Enquanto estiver em prisão domiciliar, Neudo Campos terá que usar tornozeleira eletrônica e fica proibido de frequentar eventos sociais, esportivos e políticos. O passaporte do ex-governador será recolhido.

Neudo Campos é marido da atual governadora de Roraima, Suely Campos. O político foi preso em maio deste ano, condenado na justiça pelo envolvimento no esquema de desvio de verbas públicas conhecido como “Escândalo dos Gafanhotos”.

