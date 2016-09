Setembro Amarelo mobiliza Roraima para prevenção ao suicídio

Segundo o psicólogo, Sérvulo Santos, Roraima é um dos estados com o maior número de suicídios no Brasil

Desde julho, Roraima se prepara para a campanha Setembro Amarelo, promovida pelo Ministério Público Estadual, Conselho Regional de Psicologia e Conselho Regional de Medicina com a intenção de mobilizar para a prevenção do suicídio.

Durante todo mês de setembro, será realizado um simpósio com ações de valorização da vida, apresentação da rede de apoio à saúde, mobilização social, palestras, capacitações que visam a prevenção ao suicídio.

Artemiza Azevedo, apresentadora do programa Falando Francamente, conversou com o psicólogo, coordenador do evento no município Boa Vista, Sérvulo Santos, sobre as ações que serão realizadas em Roraima. Ele diz que Roraima está entre os cinco estados com maior número de suicídio.

De acordo com o psicólogo, as causa são diversas como solidão, consumo abusivo do álcool e de drogas. Roraima é um estado fronteiriço e a grande iminência da proliferação das drogas é grande. A ansiedade também é um grande causador do suicídio.

Confira a programação do Setembro Amarelo em Roraima:

10/09 às 17h- I Caminhada do Setembro Amarelo em conjunto com a Caminhada pela Vida da Federação Espírita de Roraima. Local: Praça Velia Coutinho.

12 a 16/09 – Palestras para servidores da Saúde e Educação.

16/09 às 20h – Painel Diálogos para Vida no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

17/09 – Distribuição de folders na Marcha para Jesus de Mucajaí.

18/09 às 16h -Mobilização Social no Parque Anauá.

19 a 23/09 – Palestra nas Escolas.

24/09 -Distribuição de folders na Marcha para Jesus em Boa Vista.

30/09 – Fórum voltado à discussão das Políticas Públicas para prevenção ao Suicídio.

* Com informações do Ministério Público de Roraima.

EBC