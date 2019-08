Caldas Novas (GO): concurso oferece salários de até R$ 4,2 mil

Certame disponibiliza sete vagas efetivas e 11 para formação de cadastro reserva

Rebeca Borges

Estão abertas as inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Caldas Novas (GO). O certame oferece sete vagas efetivas e 11 para formação de cadastro reserva.

O prazo vai até 10 de setembro, no site da Itec Concursos, banca organizadora. A taxa de inscrição varia entre R$ 30 e R$ 120, a depender do cargo.

A avaliação será por meio de provas objetivas, previstas para 13 de outubro. O resultado final deve ser divulgado em 8 de novembro, no site da banca organizadora e no Diário Oficial do município.

Edital, inscrições e mais informações acesse o site da Itec Concursos

