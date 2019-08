NASA planeja afastar asteroides gigantescos que podem ameaçar a Terra

Embora sejam muitas as rochas espaciais maciças passando apenas a alguns milhões de quilômetros de distância do nosso planeta o tempo todo, há alguns asteroides que podem atingir a Terra diretamente, representando uma ameaça real.

Mesmo que as probabilidades de um asteroide gigantesco colidir com a Terra sejam aparentemente reduzidas, relegando essa ameaça particular para o domínio da ficção científica e dos filmes de desastres, os investigadores continuam trabalhando no desenvolvimento de meios para mudar a trajetória destas rochas espaciais massivas, só por precaução.

De acordo com o ABC News, em 2021, o projeto Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo (DART, Double Asteroid Redirection Test) da NASA deverá “demostrar a técnica de impacto cinético em um asteroide duplo, causando uma colisão contra o asteroide menor, para ver o quanto ele poderá ser movido”.

“A questão é, se você afastar algo com anos de antecedência, não é necessário afastá-lo muito. É uma rocha do tamanho de um arranha-céus. A ideia é atingi-la com uma nave espacial do tamanho de um carro pequeno, e ao fazê-lo, a energia e o impulso do impacto iriam afastá-la ligeiramente da sua órbita”, disse Pete Worden, conselheiro do Luxemburgo no campo de recursos espaciais.

