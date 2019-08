No Acre, Detran alerta para golpe via aplicativo de mensagem

Aplicação de golpes pelas redes sociais não é novidade, ainda mais se for pelo Whatsapp. E no Acre surgiu mais um: uma mensagem tem circulado nos celulares sobre um leilão de veículos do Detran. Os estelionatários, inclusive, oferecem a venda desses carros.

Tanto a mensagem quanto esse leilão são falsos.

O diretor de operações do Detran, Isaías Brito, alerta sobre os cuidados com os golpes.

Ainda de acordo com Isaias, todo serviço prestado pelo Detran é sempre feito presencialmente.

Os leilões públicos são divulgados previamente no Diário Oficial do Estado e na imprensa local; com retirada e horário estabelecidos.Por isso, é importante que você fique atento às mensagens desse perfil.

Se alguém entrar em contato, oferecendo o parcelamento dos carros que vão a leilão, denuncie. Basta ir a uma delegacia e prestar ocorrência para que as devidas providências sejam tomadas.

Com supervisão de Priscilla Mazenotti, da Rádio Nacional em Brasília, Évelyn Cabral.

