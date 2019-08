Feira em Manaus abre inscrições para expositores

A Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) inicia, nesta sexta-feira (16), o processo de seleção de expositores para a 15ª edição, que será realizada no dia 1º de setembro, na sede da organização, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, no Parque 10. Os interessados devem se cadastrar até o próximo dia 21 no site: www.fas-amazonas.org.

Com objetivo de fomentar a economia verde, criativa e solidária, a feira tem como prioridade a exposição e venda de produtos sustentáveis. Podem participar empreendedores que atuam nas áreas de gastronomia, jardinagem e variedades como artesanato, design, decoração, moda, entre outros.

“Proporcionamos à população a experiência de comprar diretamente de quem faz, valorizando a produção local e o consumo de bens sustentáveis”, explica o coordenador do evento, Cleber Santos.

Após a inscrição para participar da feira, os expositores passarão por uma seleção e o resultado do processo será anunciado no dia 22 deste mês, através dos canais de comunicação da FAS e no Instagram da feira (@feiradafas).

Os empreendedores aprovados serão convocados, via e-mail, para uma reunião obrigatória com a organização do evento, que ocorrerá no dia 24, das 8h às 12h, na Fundação Amazonas Sustentável.

Novidade

Além da área destinada ao empreendedorismo, a Feira da FAS oferece uma programação diversa, com atrações musicais, teatro, dança, atividades de bem-estar e recreação para o público infantil. O evento acontece sempre no primeiro domingo do mês.

“Agora será ainda mais fácil, tanto para o público quanto para os expositores, acompanhar a agenda da feira e se programar para participar das futuras edições”, explica Santos.

Mais informações sobre a Feira podem ser obtidas através do e-mail:[email protected].

Curtir isso: Curtir Carregando...