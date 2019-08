Polícia do Rio indicia dois filhos da deputada Flordelis pelo assassinato do marido

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou dois filhos da deputada federal Flordelis dos Santos pelo assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza.

A titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, na região metropolitana, Bárbara Lomba, pediu ainda a prisão preventiva dos dois, que já estão presos desde o último dia 20 de junho.

Ao entregar o inquérito ao Ministério Público do Estado, a especializada pediu que Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cezar dos Santos de Souza respondam pelo crime de homicídio qualificado. A delegada desmembrou as investigações e vai dar início agora à segunda fase do inquérito, para identificar possíveis coautores do crime.

Anderson foi assassinado a tiros no último dia 16 de junho, logo após ter chegado em casa, na cidade de Niterói. Foram encontradas 30 perfurações de balas em seu corpo e seu aparelho celular desapareceu no dia do crime.

A defesa de Lucas disse que seu cliente é inocente e que provas colhidas na investigação mostram que ele saiu da casa antes do crime. Já a defesa de Flávio criticou a condução das investigações e disse que não teve acesso ao inquérito, nem a depoimentos de seu cliente, que foram prestados sem a presença de um advogado.

Com informações da Agência Brasil.

