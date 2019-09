Feira Norte do Estudante está com inscrições abertas

Maior evento estudantil da Região Norte focado em orientação acadêmica e profissional, a Feira Norte do Estudante (FNE) está com inscrições abertas para sua 10ª edição, que ocorre de 25 a 27 deste mês, no Manaus Plaza Centro de Convenções. O cadastro é gratuito e deve ser feito no site: www.feiranortedoestudante.com.br.

Na FNE, instituições de ensino e agentes de empregabilidade se reúnem para oferecer ao público informações que ampliam as possibilidades de formação e crescimento profissional. A programação envolve palestras, bate-papos, dinâmicas e atividades culturais sobre temas como cursos superiores, faculdades, ensino técnico, idiomas, intercâmbio, entre outros.

Qualquer pessoa pode participar do evento, de alunos do ensino fundamental, médio e graduação, até profissionais que já pararam de estudar, mas estão em busca de atualização ou reposicionamento no mercado de trabalho. Desde sua primeira edição, realizada em 2010, a feira já recebeu mais de 245 mil visitantes.

“Para comemorar o décimo aniversário da FNE, estamos preparando uma feira ainda mais completa, com infinitas oportunidades de tornar possível o sonho de ter uma profissão e ser bem sucedido na área escolhida”, destaca a coordenadora da iniciativa, Inês Daou.

A área de exposição da feira, intitulada “Salão de Oportunidades”, apresentará os serviços oferecidos por universidades, faculdades, centros de ensino, cursos preparatórios e profissionalizantes, escolas de idiomas, empresas de estágio e seleção, entre outras instituições.

Os expositores já confirmados nesta edição são Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), Centro de Ensino Técnico (CENTEC), Faculdade Estácio, Gracom Escola de Efeitos Visuais, Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), Faculdade Salesiana Dom Bosco, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Faculdade Santa Teresa, Faculdade Anhanguera, Faculdade Boas Novas, Faculdade Martha Falcão (FMF), UNIASSELVI, Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), Projeto Cunhantã Digital, Escola Superior Batista do Amazonas (ESBAM), Fórmula Escola de Inteligência Emocional, World Study Educação Intercultural, Singular Educacional, Wise Up e Stylus Formaturas.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones: (92) 3622-2582 e 99165-8747.

