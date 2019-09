SESC AP traz para Macapá o escritor Amílcar Bettega Barbosa

Durante uma semana, o escritor vai estar realizando oficina para instrução de criação literária

O SESC Amapá, por meio do projeto Arte da Palavra, recebe o escritor AMILCAR BETTEGA BARBOSA para realizar a Instrutória de Criação Literária de textos breves, no período de 23 a 27 de setembro de 18h às 22h, na sala de Audiovisual do SESC Araxá. As inscrições serão on-line, feitas no site do SESC: www.sescamapa.com.br. Sendo o investimento de 1 kg de alimento não perecível.

A oficina objetiva explorar formas literárias consideradas curtas ou breves. A abordagem será feita através da leitura e discussão de textos escolhidos e, no segundo momento, os participantes serão estimulados a produzir seus próprios textos segundo os modelos discutidos. O terceiro momento do curso será a leitura e discussão em conjunto dos textos dos participantes.

Sobre o projeto Arte da Palavra

É constituído por ações formativas e de fruição literária, a fim de promover o intercâmbio de artistas e a formação de leitores. O objetivo é oferecer ações que atuem em toda a cadeia da literatura, incluindo a formação e a divulgação de novos autores, valorizando as novas formas de produção, possibilitadas pela emergência de discursos periféricos e a utilização de novas tecnologias.

